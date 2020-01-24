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Bursa'da İsrail protestosu

Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri'nin İsrail tarafından tutuklanarak Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması Bursa'da protesto edildi.

24.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:59Bursa'da İsrail protestosu
Müftüsü Şeyh İkram Sabri'nin tarafından tutuklanarak Mescid-i 'ya girişinin yasaklanması 'da protesto edildi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi ve STK'lar, Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri'nin tutuklanmasını protesto etti. Ulucamii'de sabah namazı kılan grup, ardından basın açıklaması yaptı. Bursa İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, İsrail'in, dünyanın gözü önünde, hukuksuzca 50 yıldır Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara vaaz verip, sohbet eden İkram Sabri'yi, tutuklayıp, girişini engellediğini söyledi.

Genç İHH Gönüllüsü Yusuf Ocak, "Geçen hafta pazar günü Şeyh İkram Sabri, rahmet mescidi konusunda insanları cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bir hafta süreyle getirilen giriş yasağını İsrail, 1 yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksa'da 50 yıldır hutbe veren Şeyh İkram Sabri'ye verilen kararın ardından Kudüs halkı ayaklanarak, toplanmaya başladı. Son 2 günde toplanma çağrısına uyanlara orantısız güç kullanıldı. Özellikle kadınlara uygulanan şiddet dayanılmaz hale gelince Kudüs halkı bu cumayı umut cuması olarak ilan etti" dedi.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı. - BURSA

İsrail, Kudüs, Bursa, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA

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