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Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, otomotiv yan sanayide işine son verilen 81 işçinin yapılacak ikili görüşmelerin ardından tekrar işlerine dönebileceğini açıkladı.

19.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:01Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, otomotiv yan sanayide işine son verilen 81 işçinin yapılacak ikili görüşmelerin ardından tekrar işlerine dönebileceğini açıkladı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Kestel ilçesindeki Alman menşeeli otomotiv yan sanayi fabrikasında işten çıkarılan 81 işçiyi ziyaret etti. Son 6 ayda işçilerin işten çıkartılması üzerine fabrikada grevler yapılmıştı. İşlerine geri dönmek isteyen işçileri ziyaret eden Pevrul Kavlak, "İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, iş yerlerinde mobbing uygulayanları kınıyorum. Türk Metal Sendikası her zaman sosyal diyalogdan yana. Biz bu ülkede insan gibi yaşamak istiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından fabrika yetkilileri Kavlak ile görüşme talebinde bulundu. Yetkililer ile görüşen Kavlak, işverenin sendikaya olumlu yaklaştığını, Almanya'daki ortaklarla görüşüldükten sonra işçilerin tekrar işe alınacağının müjdesini verdi.

Kavlak, "Patronlarla görüştüm. Kendileri Almanya'dan bir beklediklerini, Almanya'dan olumlu haber geldikten sonra kendileri açısından bir problem olmadığını, herkese işbaşı vereceklerini söyledi" diye konuştu. - BURSA

İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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