Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da jandarma ekipleri servis denetiminde

Bursa'da okulların açılmasıyla birlikte jandarma ekipleri servis denetimine başladı.

09.09.2019 11:59 Bursa'da jandarma ekipleri servis denetiminde
Bursa'da okulların açılmasıyla birlikte jandarma ekipleri servis denetimine başladı.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri servis denetimlerine Pazartesi gününden itibaren başladı.

285 okul ve okul önü ile okul çevresinde 46'sı trafik timi olmak üzere toplamda 120 Tim ve 564 personel ile saat 07.00 den itibaren yoğun olarak asayiş ve trafik kontrolü ile servis denetimi hız verdi. Denetimler 09-13 Eylül tarihleri arasında hafta boyunca devam edecek. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:54   Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
13:51   Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti
13:49   Suya düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
13:46   Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...
13:41   D-650 karayolunda tır devrildi, trafik ulaşıma kapandı
13:36   Kadıköy'de yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi
13:35   Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem