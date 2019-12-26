Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Haberler

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Bursa'da jandarma tarafından kaçak içki imalathanesine yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:01 Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
'da jandarma tarafından kaçak içki imalathanesine yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi izinsiz alkol üretimi ve kaçak alkol satışı yapılan bölgelere operasyon yaptı. Yılbaşında İnegöl, Osmangazi ve Kestel ilçelerinde piyasaya yüklü miktarda alkol sürüleceği bilgisini alan ekipler, eş zamanlı olarak 3 farklı ilçede 6 eve baskın yaptı. Yapılan baskınlarda O.U.B, R.E., M.M., A.K., M.K. ve R.M. gözaltına alınırken, 84 litre kaçak içki, 1 ton fermente alkol, 150 litre alkol yapımında kullanılan sirke, 1 adet elektrikli damıtma cihazı, 1 adet alkolmetre, 8 adet 750 litrelik damıtma bidonu, 50 litrelik kaynatma kazanı, 1 adet gaz ocağı, 2 şişe anason, 2 kilogram karbon, 96 adet çeşitli ebatta boş şişe, 1 adet kurusıkı tabanca ve aynı tabancaya ait fişek ve çok miktarda uygunsuz etiketli ürün ele geçirildi.

Baskın sonucu gözaltına alınan O.U.B, R.E., M.M.,A.K., M.K. ve R.M. ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma devam ediyor. - BURSA

Jandarma, Yılbaşı, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:12   Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Haberler
18:58   Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi - Haberler
18:57   2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Haberler
18:57   Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Haberler
18:54   İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 19:27:49