Bursa'da Jandarmanın Güven ve Huzur Uygulaması

06 Aralık 2018 Perşembe 11:31



06 Aralık 2018 Perşembe 11:31

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevreleri ve parklarda güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.Kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı, gençler ve çocukların zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevreleri ve parklarda bin 38 personelin katılımıyla güven ve huzur uygulaması yapıldı.Uygulama kapsamında, 231 park, 220 okul, 100 metruk bina ve 240 servis aracında yapılan çalışmada 10 bin 528 kişi ile 4 bin 540 araç incelendi.Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 39 kişi yakalanırken, 103 araca da cezai işlem uygulandı.