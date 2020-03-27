Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest

Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest Bursa'da piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak 20 ton dezenfektan ürettikleri için gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

27.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:19
Bursa 'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest
BURSA - Bursa'da piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak 20 ton dezenfektan ürettikleri için gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Kaçak dezenfektanlara el konulurken, imalathanede bulunan İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa’da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:14: İngiltere Başbakanı Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler 15:14: Koruma altındaki vaşak, çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu - Haberler 15:13: Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında - Haberler 15:13: Hayatlarının kumarı oldu - Haberler 15:12: Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı