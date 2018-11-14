14 Kasım 2018, 16:29
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Bursa'da Kaçak Avlanan 2 Ton Midye Ele Geçirildi

Bursa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde traktörün römorkunda 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde traktörün römorkunda 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak midye çıkaran 6-7 kişilik grubun, bunları Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde traktör römorkunda sakladığı yönünde ihbar aldı.

Söz konusu adrese giden ekipler, E.D'ye ait olduğu tespit edilen evin bahçesindeki traktör römorkunda, yaklaşık 2 ton kaçak avlanan midye buldu. Muhafaza altına alınan midyeler canlı olduğu için denize dökülürken, E.D'ye, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin 322 lira ceza kesildi. Jandarma,Mudanya,Bursa
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:29