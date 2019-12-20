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Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kaçak definecilere baskın yapan jandarma ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda kaçak kazı sırasında kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

20.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:59

İl Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İznik ilçesinin Mahmudiye Mahallesi Bayramdere mevkiinde kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı.

DİNAMİT ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan S.B. M.U., İ.S.,V.M.,İ.İ. ve M.İ. isimli şahıslar, izinsiz ve kaçak kazı yaptıkları esnada 2 adet jeneratör, 3 adet patlayıcı dinamit, 2 adet çelik makara ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suç üstü yakalandı.

7 ŞAHIS DAHA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilere ait telefonların incelenmesinde izinsiz kazı yapılan alanlarda çekilen fotoğraflardan 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Şüpheli şahıslar S.B., R.D., İ.E., İ.A., G.U., E.D., U.T. tespit edildikten sonra yapılan operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmalar ve şahısların ifadelerinden şüpheliler tarafından gerçekleştirilen faaliyetin bir örgüt çerçevesinde gerçekleştirildiği, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları, değişik zamanlarda İznik Kutluca Mahallesinde de izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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