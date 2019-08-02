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Bursa'da kaçak diş muayenehanesine operasyon

Bursa'da kaçak olarak kullanıldığı belirlenen diş muayenehanesine operasyon düzenlendi.

02.08.2019 19:06 Bursa'da kaçak diş muayenehanesine operasyon
Bursa'da kaçak olarak kullanıldığı belirlenen diş muayenehanesine operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, Ürdün uyruklu bir kişinin, diploması ve gerekli izin ile belgeleri olmadan diş muayenehanesi açtığını ve başta Suriyeliler olmak üzere çok sayıda kişiyi muayene ettiği ihbarını aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramada, adresin diş muayenehanesi olarak kullanıldığı tespit edildi.
Yapılan aramalarda, çok sayıda tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç ele geçirilirken, içerisinde hastalara ilişkin kayıtların bulunduğu ajanda ve hastalara ait çok sayıda diş filmine de el konuldu.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri iş yerini mühürlerken, gözaltına alınan F.Y, ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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