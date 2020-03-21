Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da kaçak hafriyata 89 bin lira ceza - Haberler

Bursa'da kaçak hafriyata 89 bin lira ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, "Çevre Koruma Faaliyetleri" kapsamında Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi mülki sınırları içerisi İznik Gölü kenarında yapılan denetimde bir kişinin kamyonla 9 kez hafriyat dökmesi üzerine 89 bin lira para cezası kesildi.

21.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:43
Bursa'da kaçak hafriyata 89 bin lira ceza
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, "Çevre Koruma Faaliyetleri" kapsamında Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi mülki sınırları içerisi İznik Gölü kenarında yapılan denetimde bir kişinin kamyonla 9 kez hafriyat dökmesi üzerine 89 bin lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri V.K isimli şahsın İznik Gölü'ne sınır olan hazineye ait alana 9 kamyon harfiyat dökerek doldurma yaptığı tespit ettikten sonra suç üstü yakaladı. Şahıs hakkında TCK'nın 181. maddesi "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan adli tahkikat başlattı. Ayrıca 2872 Sayılı "Çevre Kanununa Muhalefet" Suçu ile ilgili tutanak tanzim edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince 89 Bin lira para cezası kesilerek, "Kıyı Kanununa Muhalefet" suçundan Milli Emlak şefliğine bilgi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İznik Gölü, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Oturma bankları şeritle kapatıldı - Haberler Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli - Haberler Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir - Haberler Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı - Haberler Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading