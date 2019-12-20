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Bursa'da kaçak içki operasyonu

Bursa'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 120 litre de hazır rakı ele geçirildi.

20.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:40 Bursa'da kaçak içki operasyonu
'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 120 litre de hazır rakı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesine bağlı Akdere Mahallesi, Köprübaşı mevkisinde ikamet eden Ş.M'nin bağ evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 120 litre kaçak rakı, bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, alkolmetre, damıtma bidonu, 200 litrelik kaynatma kazanı, 50 litrelik gaz ocağı, 2 şişe anason, 3 kilogram karbon, 3 mutfak tüpü ile boş şişeler ele geçirdi.
Ş.M, gözaltına alındı.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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