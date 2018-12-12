Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu: 7 Gözaltı

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:33



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:33

BURSA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1034 şişe kaçak içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da kaçak içki ticareti yapılan adresleri tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda 1034 şişe kaçak içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak içkileri yılbaşında piyasaya süreceği belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.- Bursa