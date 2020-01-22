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Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı

Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltıBursa'nın Kestel ilçesinde yapılan operasyonda, 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

22.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:01
'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı
Bursa'nın Kestel ilçesinde yapılan operasyonda, 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kestel ilçesinde bulunan 2 evde kaçak içki ve sigara olduğu istihbaratını değerlendirerek sabaha karşı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, ev sahipleri R.M. ve N.M. gözaltına alındı.
Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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