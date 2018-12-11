Bursa'da Kaçak Kazı Alanında İnceleme

Bursa
'nın İznik
ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı iddiası üzerine Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdulvahap Sancaktari Tepesi mevkindeki arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Alanda üst üste dizilmiş tarihi kiremit kalıntıları ile kaçak kazı nedeniyle 4 metre derinliğinde çukur oluştuğunu fark eden polis ekipleri, durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.
İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede açılan 4 metre derinliğindeki çukurda incelemelerde bulundu. Müze Müdürlüğü ekibi, incelemenin ardından tutanak tuttu.
İznik,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 16:35