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Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

10.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:04
Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslamköy Atatepe mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler tarafından suçüstü yakalanan 5 şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel
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