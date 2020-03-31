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Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak maske ve yüklü miktarda dezenfektan ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

31.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:20
Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı
Bursa 'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak maske ve yüklü miktarda dezenfektan ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirme sonucu harekete geçerek Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde V.Y.'ye ait iş yerinde 10 bin adet, Osmangazi ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 adet maske ele geçirdi. Ekipler Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde ise O.Ö. ve F.Y'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirdi.
Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
(Hakan Gönül/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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