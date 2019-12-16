Haberler » Güncel » Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı - Haber

Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı

Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandıBURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

16.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:31
'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı
BURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Bursa'nın ilçesinde kaçak midye avlandığı ihbarı alan İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarla alakalı Ballıkaya Mahallesi'ndeki deniz sahilinde araştırma yapan ekipler, midye avlayan 5 kişiyi, 4 adet tırmık, midye elemek için kullanılan bir düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suç üstü yakaladı. Toplanan midyeler canlı olduğu için doğal yaşam alanlarına geri salınırken, gözaltına alınan 5 kişiye ise 'Su Ürünleri Kanunu' gereğince yasal işlem yapıldı.
Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı

Karacabey, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20 Antalya'da "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi - Haber
20:20 Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber
20:17 Bitlis kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi - Haber
20:12 Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü - Haber
20:06 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
16.12.2019 20:33:13