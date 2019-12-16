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Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı

BURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

16.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:57Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı

BURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

'nın ilçesinde kaçak midye avlandığı ihbarı alan İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarla alakalı Ballıkaya Mahallesi'ndeki deniz sahilinde araştırma yapan ekipler, midye avlayan 5 kişiyi, 4 adet tırmık, midye elemek için kullanılan bir düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suç üstü yakaladı. Toplanan midyeler canlı olduğu için doğal yaşam alanlarına geri salınırken, gözaltına alınan 5 kişiye ise 'Su Ürünleri Kanunu' gereğince yasal işlem yapıldı.



Karacabey, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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