Bursa'da kaçak olduğu belirlenen villa yıkılıyor

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde kaçak olduğu belirlenen villanın bahçe duvarlarının yıkımına başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasanağa Mahallesi'nde gölet manzaralı villanın kaçak olduğuna yönelik çıkan haberler üzerine belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Uydu fotoğraflarından yapılan incelemede binanın 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı belirlenerek binanın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili geçen 12 Ekim'de Nilüfer Belediyesine, binayla ilgili işlem yapılması için yazı gönderdi.

Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim'de binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım'a kadar süre verdi. Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini bugün başlattı.

Villaya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bina sahibi olarak görülen Mümin Terzioğlu ile görüşerek, istinat duvarının yıkımına başlanacağını bildirdi.

Taşınır malların tahliyesi için 13 Kasım'a kadar süre verildiği, bahçe duvarının ise tanışır mal sınıfına girmediği, bu nedenle yıkıma başlandığı belirtilirken, binanın yıkımının ise 13 Kasım'da gerçekleşeceği kaydedildi.