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Bursa'da kaçak silah tacirlerine şafak operasyonu... Onlarca silah ve tüfek yakalandı

Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:07Bursa'da kaçak silah tacirlerine şafak operasyonu... Onlarca silah ve tüfek yakalandı
ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya süren, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yapan ayrıca kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri" tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 13 zanlının Yıldırım, Gürsu, Nilüfer, Osmangazi ve Karacabey ilçeleri ile İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden G.K, H.K, S.A, E.K, G.Ö, A.Ö, A.K, E.E. ve K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.K. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Zanlılardan 2'sinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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