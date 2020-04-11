Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

11.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:32
Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi faaliyetleri kapsamında kaçak nargile tütünü imalatı yaptığı tespit edilen A.Y'nin Cerrah Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve müştemilatında yapılan aramada 310 kilogram kıyılmış nargile tütünü, 153 litre nargile yapımında kullanılan farklı aromalı nargile şerbeti, 3 bin 800 nargile paketi, 18 boş kova, 641 marka etiketi, kıyma makinesi, iki tüp, ocak, elektronik terazi ve paketleme makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:26: İlkokul öğrencisi Azra'nın güvenlik güçlerine yazdığı teşekkür mektubu duygulandırdı - Haber 15:26: Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor - Haber 15:24: Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar - Haber 15:24: Alaşehir'de fırıncılar ekmeği vatandaşın ayağına götürüyor - Haber 15:23: Aydının turistik ilçesi Didim'de sessizlik hakim - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi Kara, dün geceyi işaret etti: Risk çok ama çok büyüdü - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler