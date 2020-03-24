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Bursa'da kaçak üretilen 100 bin maskeye el kondu

Bursa'da kaçak üretildiği belirlenen 100 bine yakın tıbbi maske ele geçirildi.

24.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:00
Bursa'da kaçak üretilen 100 bin maskeye el kondu
Bursa 'da kaçak üretildiği belirlenen 100 bine yakın tıbbi maske ele geçirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasada satışa sunulan standart dışı maskelerin üretildiği yeri tespit etmek için çalışma başlattı.
Araştırma sonucu bu maskelerin, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde kimyasal malzeme üretim tesisinde yapıldığı anlaşıldı.
Söz konusu iş yerinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 100 bin maskeye el koydu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi E.Z. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

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