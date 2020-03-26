Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildiBursa'da, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira olan satışa 20 ton dezenfektan ele geçirildi.

26.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:31
Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

Bursa 'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

Bursa'da, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira olan satışa 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Operasyında 5 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak dezenfektanlara el konuldu. İmalathanede yakalanan şüpheliler İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:26: Tekirdağ'da sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüpheli yakalandı - Haber 15:25: Banka önünde sosyal mesafeye 'metreli' ayarlama - Haber 15:25: Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:25: Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı - Haber 15:25: Milletvekili Aydın'dan tütün üreticilerine büyük müjde - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber