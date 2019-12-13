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Bursa'da kaçakçılık operasyonları

Bursa'da 6 ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

13.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:18Bursa'da kaçakçılık operasyonları
'da 6 ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir deponun sigara imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi.
Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 otomatik sigara sarma makinesi, makinenin çalışmasını sağlayan 1 kompresör, sigara doldurmada kullanılan 3 elektronik minyatür sigara sarım makinesi, 26 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 300 paket içi doldurulmuş makaron, sigaraların paketlenmesinde kullanılan çok sayıda boş sigara kutusu ve 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Depo sahibi T.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan KOM ekiplerince son 6 ay içerisinde kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 8 olayda 51 zanlıya adli işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyonlarda, 153 bin 35 paket kaçak ilaç, 9 bin 925 paket kaçak sigara, 10 bin 864 litre kaçak akaryakıt, bin 608 şişe sahte içki, 453 şişe kaçak içki, 600 kaçak puro, 152 kaçak cep telefonu, 173 kaçak cep telefonu aksesuarı, 112 elektronik sigara, 70 litre etil alkol, 590 sikke ve 54 tarihi eser ile çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği belirtildi.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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