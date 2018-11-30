Bursa'da Kaçakçılıkla Mücadele

Bursa
'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonda, 57 kilogram tütün, 8 bin 330 makarona basılmış kaçak sigara, 5 bin 600 boş makaron ve 620 sigara filtresi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu- İpekyolu
Mahallesi'nde O.A'ya ait ayakkabı mağazasında kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisine ulaştı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu iş yerinde yapılan aramada, 57 kilogram açık şekilde satışa hazır tütün, 8 bin 330 makarona basılmış kaçak sigara, 5 bin 600 boş makaron ve 620 sigara filtresi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken O.A'ya idari para cezası uygulandı.
Bursa