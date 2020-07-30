Bursa'da kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı
Bursa'da kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandıBursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakalandı.
30.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:45
Bursa'da kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı
Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakalandı. Bayramda kesilmek için hayvan pazarından alınıp, Değirmenönü Mahallesi'ne getirilen boğa, evin bahçesine sokulmaya çalışıldığı sırada, sahibinin elindeki ipten kurtularak kaçtı. Sahipleri boğayı yakalayamayınca durumu Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi.
Yakalanan boğa, yaklaşık 1 saat sonra evin bahçesine götürüldü.
Kaynak: DHA