Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da kadın kooperatifi maske üretimine başladı - Haberler

Bursa'da kadın kooperatifi maske üretimine başladı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hijyen maskesi üretmeye başladı.

20.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:00
Bursa'da kadın kooperatifi maske üretimine başladı
Bursa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hijyen maskesi üretmeye başladı.
Kooperatifin Namazgah'taki atölyesini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kadınlara gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla teşekkür eden Yılmaz, sürecin dayanışma ile atlatılacağını belirtti.
Koronavirüsün gündeme geldiği ilk andan itibaren kriz merkezi oluşturarak, etkin bir mücadele başlattıklarını aktaran Yılmaz, "Bu mücadeleye yeni bir boyut kazandırarak, bugün itibarıyla maske üretmeye başladık." ifadesini kullandı.
Yılmaz, kooperatif bünyesindeki kadınların kendi aralarında organize olup, bu süreçte daha aktif görev aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Günlük 2 bin maske üretiyoruz. İlk etapta 10 bin maske üreteceğiz. Amacımız, maske ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve bu zor zamanlarda insanlarımızın duygularını istismar eden fırsatçılarla mücadele etmek. Burada ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına, hastalara, öncelikli ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara ulaştıracağız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Yıldırım, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde korona virüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı - Haber Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı - Haber Sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı - Haber Pamukkale Belediyesinden, özel araçlara dezenfeksiyon hizmeti - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading