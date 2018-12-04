Bursa'da Kafede Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesindeki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın altındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kafenin üstündeki binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa süreda söndürüldü. Polis
ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
04 Aralık 2018 Salı 10:09