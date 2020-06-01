Bursa'da kafeler, sıkı tedbirlerle hizmete açıldı

Bursa'da kafeler, sıkı tedbirlerle hizmete açıldıBursa'da yaklaşık 2,5 ay sonra açılan kafelere müşteriler, maskeli ve dezenfektan kullandırılarak alınıyor.

Bursa'da kafeler, sıkı tedbirlerle hizmete açıldı
01.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:07
Bursa'da kafeler, sıkı tedbirlerle hizmete açıldı
Bursa'da yaklaşık 2,5 ay sonra açılan kafelere müşteriler, maskeli ve dezenfektan kullandırılarak alınıyor. Her masaya iki sandalye konulurken, personel ise maske ve eldivenle servis yapıyor.
Kentte yaklaşık 2,5 ay sonra açılan kafelerde sıkı önlemler alındı. Müşteriler dezenfektan ikram edilerek maskeli olarak kafeye alınıyor. Alınan tedbirler hakkında açıklama yapan işletme sahibi Samet Arslan, '2.5 aylık sürenin ardından yeniden işletmemizi açtık. Tabi öncesinde gerekli temizliği ve dezenfekte işlemlerini yaptık. İşletmemizde masa ve sandalye mesafelerini ayarladık. İlk olarak işletmemize gelen müşterimizi maskeli şekilde içeri aldıktan sonra el dezenfektanlarını sunuyoruz. Masalar arasında mesafeleri ayarladık. Her masamızda iki müşteriden fazla misafir ağırlayamıyoruz. Personelimizde maske ve eldiven kullanarak, servislerini yapıyorlar' dedi.
Arslan, 10 metrekareye bir müşteri olacak şekilde ayarlama yaptıklarını belirterek, "Bizim işletmemiz 500 metrekarelik alana sahip. Yani 50 müşterimizi kafemize alacağız. Belirli bir süre oturan müşterimizi de nazik dille uğurluyoruz. Fiyat politikamız aynı şekilde devam edecek. Tabi ki gelirimiz, kazancımız azalacak ama biz bunu sineye çekeceğiz. Bugünlere kavuşmak bizim için çok önemliydi. Bol kazançlı günler bekliyoruz? ifadelerini kullandı.
ÇOK SIKILMIŞTIK
Kafenin müşterilerinden Selin Sayın ise, "Uzun zaman oldu kafeye gelmeyeli. Evde çok canım sıkılmıştı, arkadaşımla geldik. Bizler de dikkat ediyoruz; maskemizi kullanıyoruz. Kafeye girerken dezenfekten kullandık. Oldukça iyi. Herkesin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bir süre böyle dikkat edeceğiz. Uzun zaman sonra dışarıya çıkmak, kafeye gelmek oldukça mutlu etti? şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Samet Arslan, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam’ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya’da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti Haber
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Bursa'da kafeler, sıkı tedbirlerle hizmete açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:03: Kayseri'de normalleşme yoğunluğu - Haber 12:03: Özge Karapınar Güzellik Akademi, normalleşmeyle birlikte yeni kayıtlara başladı - Haber 12:03: Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Haber 12:03: Kayseri Şehir Hastanesinde "normalleşme" yoğunluğu - Haber 12:03: PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı - Haber 11:12: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı - Haberler 10:52: Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde - Haber 10:41: Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı - Haberler 10:17: Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı - Haber 11:28: Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı - Magazin