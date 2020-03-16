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Bursa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Bursa'da bir kahvehanede kavga sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

16.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:28
Bursa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
Bursa 'da bir kahvehanede kavga sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın Y. (65), Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi San Sokağı'nda bir kahvehanede aralarında borç meselesi bulunan Emir D. ile karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emir D. tarafından yanındaki tabancayla ateş edilen Aydın Y. bacağından yaralandı.
Aydın Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Osmangazi, kavga, Aydın, Bursa, Güncel

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