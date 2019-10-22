Bursa'da, kaldırımda kedi başı bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gövdesinden ayırılarak, sokağa atılmış yavru kedi başı bulundu. Kaldırımda kedi başını görenler, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'deki Ahmet Akyollu Caddesi'den bu sabah işe giderken geçen Sevinç Kaçar, kaldırımda, gövdesinden ayırılmış yavru kedi başını görünce polise bildirdi. Kedi başını gören diğer kişiler de duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan İnegöl'de, geçen günlerde bir yavru kedi, piknik alanında kimliği belirsiz kişilerce mangala koyulup, yakılmıştı.