Bursa'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

12.06.2020 06:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 07:58
Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir'den İznik'e doğru gelen Ahmet Şevket Köse yönetimindeki 16 H 8678 plakalı hafif ticari araç, Darka tatil köyü mevkisinde Şaban Çelik idaresindeki 16 Y 74 33 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Çelik ve Köse yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kamyonetin dönüş yaparken karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışması görülüyor. Bursa’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel, Haber

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