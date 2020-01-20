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Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralıBURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

20.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:19
'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
BURSA'nın ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B yönetimindeki 16 H 1579 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.T. ve otomobilde bulunan G.A. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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