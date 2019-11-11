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Bursa'da kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarlaya devrilen kamyonetteki bir kişi öldü, sürücü yaralandı.

11.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:24Bursa'da kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
'nın ilçesinde tarlaya devrilen kamyonetteki bir kişi öldü, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürcan Güngör (31) yönetimindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mesut Kösem (35) hayatını kaybetti, sürücü Güngör yaralandı.
Kösem'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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