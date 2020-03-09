Bursa'da kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
09.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:46
Bursa 'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, R.G'nin kullandığı 16 Z 3330 plakalı kamyonet, Beyler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 80 yaşındaki İsmail Yavaş'a çarptı.
Kamyonetin altında kalan Yavaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
İsmail Yavaş'ın cenazesi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, R.G'nin kullandığı 16 Z 3330 plakalı kamyonet, Beyler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 80 yaşındaki İsmail Yavaş'a çarptı.
Kamyonetin altında kalan Yavaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
İsmail Yavaş'ın cenazesi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bursa'da kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü
Etiketler : İsmail Yavaş, İznik, Bursa, Güncel
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