Bursa’da kanser teşhisi konulan sokak köpeğinin tedavisine başlandı

Bursa'da bir vatandaş tarafından fark edilerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne getirilen sokak köpeğinde kanser hastalığının tespit edilmesi üzerine tedavisine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından fark edilen hasta bir sokak köpeği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Kanser şüphesiyle üniversite kliniğine gönderilen köpeğin, 21 gün sürecek olan tedavisine hemen başlandı.

Tedavi altına alınan 3 yaşındaki sokak köpeğini tedavi merkezinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin 17 ilçeye yönelik hizmet verdiğini ve önemli bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti.

Diğer ilçe belediyelerinin de sokak hayvanlarını merkeze getirerek tedavi ve ameliyatlarını yaptırdığını aktaran Aktaş, "Bu köpek, Karacabey civarındaki dinlenme tesisinde görülmüş. Duyarlı vatandaşımız büyükşehir belediyesine ulaşarak hayvanın durumunu aktarmış. Biz de hasta olan köpeğimizi hemen getirdik. İlk müdahale ve bakım merkezimizde yapıldı. Kanserin yanı sıra kan paraziti de bulanan köpeğimizin tedavisine başlanması için önce bu hastalıkla mücadele etmek gerekiyor. Ekip arkadaşlarımız hemen tedaviye başladı. Yaklaşık 21 gün sürecek ve tedavi sürecinde iyileşmesi sağlanırsa ameliyata gerek kalmayacak. Bizlere haber veren arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 sokak hayvanının tedavisini yaptık. Şu anda da tedavileri devam eden hayvanlarımız var. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntı halinde rahatlıkla ALO 153'ten Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edilebilir" ifadesini kullandı.