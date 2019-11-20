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Bursa'da kapıcı ve yönetici kavgasında baltalar konuştu: 1 polis yaralı

Bursa'da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı.

20.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:49Bursa'da kapıcı ve yönetici kavgasında baltalar konuştu: 1 polis yaralı
'da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı. Kavgada bir polis memuru bıçak ve balta ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın yönetim toplantısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 haneli bir apartmanın toplantısında, apartman yöneticisi ile kapıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kapıcı N.A. ve oğlu olduğu öğrenilen Y.E.A., babasıyla birlikte eline aldıkları bıçak ve baltayla, yöneticiye saldırdı. Kavgayı ayırmak için araya giren apartman sakini ve polis memuru Faruk B., N.A. ile Y.E.A., tarafından bıçak ve baltayla yaralandı. memuru Faruk B.'nin aldığı balta ve bıçak darbeleriyle karnında, yüzünde ve bacağında kesikler oluştu.Faruk B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli N.A. ile oğlu Y.E.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

kavga, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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