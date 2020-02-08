Bursa'da kar yağışı etkili oldu

BURSA'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kent merkezinde yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, Uludağ 'da 150 santimetreye ulaştı.

Bursa 'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşamaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehir merkezinin ana arterlerinde yol tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 150 SANTİMETREYİ BULDU

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, Uludağ'da ise 150 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarına devam ederken, jandarma ekipleri de Milli Parklar girişinde zincirsiz araçların Oteller Bölgesi'ne gidişine izin vermiyor.