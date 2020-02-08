Haberler » Güncel » Bursa'da kar yağışı etkili oldu - Haber

Bursa'da kar yağışı etkili oldu

Bursa'da kar yağışı etkili olduBURSA'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

08.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:38
'da kar yağışı etkili oldu
BURSA'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kent merkezinde yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, 'da 150 santimetreye ulaştı.
Bursa'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşamaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehir merkezinin ana arterlerinde yol tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 150 SANTİMETREYİ BULDU
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, Uludağ'da ise 150 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarına devam ederken, jandarma ekipleri de Milli Parklar girişinde zincirsiz araçların Oteller Bölgesi'ne gidişine izin vermiyor.
Bursa'da kar yağışı etkili oldu

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:36:16