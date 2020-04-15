Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bursa'da karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi

Yurt dışından gelip korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa'daki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan 201 kişi memleketlerine gönderildi.

15.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:39
Bursa'da karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi
Yurt dışından gelip korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa 'daki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan 201 kişi memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçlarına göre gönderileceği bildirildi.

14 gün önce Sırbistan, Belarus ve Katar 'dan getirilen 206 Türk vatandaşı, Bursa'daki Emir Sultan ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan 201 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçlarının durumuna göre gönderileceği belirtildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 201 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Belarus, Katar, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Haberler
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Instagram’dan canlı yayın açan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu, yeni Bengal yılının insanlığa mutluluk getirmesini diledi - Haber 15:20: Hamdi dede düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 15:19: DEÜ'den Covid-19'a karşı immun plazma uygulaması - Haber 15:18: Düzce'de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor - Haber 15:18: İstanbul ve İzmir'in termal kamera ihtiyacını Bolu Bel A.Ş karşılıyor - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor - Haberler