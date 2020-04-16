Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bursa'da karantina yurtları tahliye edilmeye devam ediyor

Yurt dışından getirilerek Bursa'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen 150 kişinin daha karantina süreci tamamlandı.

16.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:22
Bursa'da karantina yurtları tahliye edilmeye devam ediyor
Yurt dışından getirilerek Bursa 'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen 150 kişinin daha karantina süreci tamamlandı. Aralarında öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 150 kişi otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi. Karantina süreci biterek tahliye olan bir vatandaş, "Polanya'dan 14 gün önce gelmiştik. Devletimiz çok güzel organize olmuş. 3 öğün yemeğimiz olsun hiçbir şeyimiz eksik edilmedi. Hiç canımız sıkılmadı. Tek tek bizimle ilgilendiler. Whatsap grubu kurup en ufak bir sıkıntımız olduğunda hemen bizimle ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yurt dışında yaşayan 150 Türk vatandaşı, Polanya, Katar ve Belarus'dan 14 gün önce uçakla önce İstanbul'a, ardından Bursa'ya getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınmıştı. Öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca sağlık kontrolünden geçirilen ve korona virüs testleri negatif çıkan Türk vatandaşları tahliye edilmeye başladı. Emir Sultan Öğrenci Yurdunda müşahede süresi dolarak tahliye edilen 150 Türk vatandaşı evlerine gitti.

Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, sırayla minibüslere binerek ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi farklı şehirlere gitmek için hareket eden minibüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrıldı.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Polanya'dan 14 gün önce gelmiştik. Devletimiz çok güzel organize olmuş. 3 öğün yemeğimiz vardı. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. Hiç canımız sıkılmadı. Tek tek bizimle ilgilendiler. Whatsap grubu kurup, en ufak bir sorumuz olduğunda hemen alakadar . Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yurttan ayrılan vatandaşların kendi evlerinde de 14 gün boyunca karantina kurallarına uyacakları öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da karantina yurtları tahliye edilmeye devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: (Geniş haber) - İBB önünde eylem - Haber 13:40: Müdür Yakar'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 13:40: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Cumhuriyet gazetesine soruşturma" açıklaması Açıklaması - Haber 13:40: Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarının Giresun'daki karantinası tamamlandı - Haber 13:39: Evde antrenman yapan sporculardan 'evde kal' çağrısı - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor