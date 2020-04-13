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Bursa'da karantinadaki 60 vatandaş yurttan ayrıldı

Yurt dışından dönerek Bursa'da boşaltılan öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 60 Türk vatandaşı kaldıkları yurttan tahliye edilerek, ailelerinin bulunduğu şehirlere gitmek üzere minibüslerle yurttan ayrıldı.

13.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:12
Bursa'da karantinadaki 60 vatandaş yurttan ayrıldı
Yurt dışından dönerek Bursa 'da boşaltılan öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 60 Türk vatandaşı kaldıkları yurttan tahliye edilerek, ailelerinin bulunduğu şehirlere gitmek üzere minibüslerle yurttan ayrıldı.

Bursa'da 14 gün önce Katar 'dan gelen 60 Türk vatandaşı, Emirsultan Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı. Burada 14 gün boyunca karantina altında tutularak gerekli sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından yurttan tahliye edilmeye başladı. Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, sırayla minibüslere binerek ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. Adana, İzmir, Balıkesir, Osmaniye gibi farklı şehirlere gitmek için hareket eden minibüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrıldı.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Katar, Bursa, Güncel
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