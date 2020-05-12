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Bursa'da karantinaya alınan 252 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

Bursa'da karantinaya alınan 252 Türk vatandaşı evlerine gönderildiSUUDİ Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

12.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:12
Bursa'da karantinaya alınan 252 Türk vatandaşı evlerine gönderildi
SUUDİ Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşı, AFAD ekipleri eşliğinde öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreçlerini tamamladı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu'na getirilen 125 vatandaştan 123'ü saat 21.30 sıralarında otobüslerle, iki vatandaş ise sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendi araçlarıyla evlerine gönderildi. İnegöl ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 127 vatandaş da aynı saatlerde sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi. Yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulan toplam 252 Türk vatandaşı karantina sürecine evlerinde devam edecek.
'BEBEĞİM HER AN DOĞABİLİR'
İnegöl'deki yurtta kalan ve 14 günlük karantina süreci sona eren 9 aylık hamile Ebru Uruç (32), hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Uruç, 'Günlerimiz hep odada geçti, hiçbir sıkıntımız yoktu. Rahattık, her şey dört dörtlüktü. Hamileyim, bebeğimiz her an gelebilir, şu an tam 9'uncu aya girdik. Doğumu bekliyoruz, bu ikinci bebeğimiz olacak. Doktorlar da zaten burada bulunduğumuz sürede gerekli kontrolleri yaptıö dedi.
İnegöl ilçesindeki yurtta karantina süreci sona eren Mehmet Lamba da (58), 'Çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, personellere de çok teşekkür ederim. Eksik gördüğümüz bir şey yoktu, fazlası var eksiği yokö diye konuştu.
Merkez Nilüfer ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar da, hiçbir eksikliklerinin bulunmadığını kaydederek yetkililere teşekkür etti. Bursa’da karantinaya alınan 252 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Bursa, Güncel, Haber

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