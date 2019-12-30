Haberler » Güncel » Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı - Haber

Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı.

30.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:09 Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi dağ köylerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl'ün Uludağ yamacındaki 20 mahallesinde yollar ulaşıma  kapandı. İlçe ile ulaşımı açmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri yoğun çalışmanın ardından kapanan yolları açtı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
23:41   Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Haber
23:38   Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Haber
23:38   Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Haber
23:38   Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
30.12.2019 23:42:37