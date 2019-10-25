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Bursa'da kardeş cinayeti

Bursa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

25.10.2019 00:54Bursa'da kardeş cinayeti
Bursa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Mustafakemalpaşa ilçesi Alpağut Mahallesi'nde, Tahir Ulutaş (58) ve kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş (50) bilinmeyen bir sebeple tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahir Ulutaş, kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.
Kardeşlerin en küçüğü Mehmet Ulutaş (48), bu yıl Nisan ayında kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınlarındaki baraj gölünde otomobilinin içinde ölü bulunmuştu.

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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