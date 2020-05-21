Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı

Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralıBURSA'da, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş, çıkan kavgada yaralandı.

21.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:32
Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı
BURSA'da, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş, çıkan kavgada yaralandı. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 4'üncü Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan Murat K. ile kardeşi Mehmet K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran ağabey kardeşi ayıramayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, kavgayı kısa sürede ayırdı. Yaralanan Murat ve Mehmet K. kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa’da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet K, Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

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