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Bursa'da kargo tuzağı cinayetine savcı, kocaya ağırlaştırılmış müebbet istedi

BURSA'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez'i (46) kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez'in (51) tutuklu yargılandığı davada, savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

28.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:39Bursa'da kargo tuzağı cinayetine savcı, kocaya ağırlaştırılmış müebbet istedi

BURSA'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez'i (46) kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez'in (51) tutuklu yargılandığı davada, savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma karar için ertelendi.

Olay, geçtiğimiz ocak ayında 'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adına kargo geldiğine dair verilen Aynur Canıtez, evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına gelen kargo olmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Bursa'ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde "Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana 'Herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Ali Canıtez, 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sorun olmadığını öne sürerek, "Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde de 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikoduyla  çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına, 'Kargoda emanetin var, gel al' diyerek, arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun'a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun babalarından şikayetçi olmadığı davanın duruşmasında, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın eşini planlayarak öldürdüğünü belirterek,   ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının süre talep ettiği duruşma karar için ertelendi.



Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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