Bursa'da Karısının Boğazını Keserek Öldüren 80 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Bursa
'da tartıştığı 66 yaşındaki eşi Fatma Korur'un boğazını keserek öldüren 80 yaşındaki Kazım Korur, adliyeye sevk edildi. Bursa'nın Yıldırım
ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dün meydana gelen olay, 80 yaşındaki Kazım Korur, 66 yaşındaki Fatma Korur ile tartışmış, daha sonra kendisine hakim olamayan Kazım Korur, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Fatma Korur'u boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü
'ne gelerek teslim olan 2 çocuk babası Kazım Korur, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. CİNAYET MASASINA TEŞEKKÜR ETTİ
Kazım Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Cinayet masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım, ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Bende olayı gerçekleştirdim" diye cevap verdi. Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Zanlının adliyeye sevk olması
-Emniyetten detaylar
-Olay yerinden görüntüler
HABER - KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,DHA
(Tür: Yurt)
Yıldırım,Bursa Emniyet Müdürlüğü,Bursa
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:27