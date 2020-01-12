Haberler » Güncel » Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Haber

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı.

12.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:45Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Kazağıyla yüzünü saklayan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.A.'nın yanına giden kişi tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:48  Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Haber
23:45  Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Haber
23:45  55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu (2) - Haber
23:44  Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haber
23:44  Denizli'de tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Haber
23:00  Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
12.01.2020 23:54:38