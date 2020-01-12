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Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı.

12.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:58Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Kazağıyla yüzünü saklayan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.A.'nın yanına giden kişi tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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